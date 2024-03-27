Подпольщики помогли Вооруженным силам РФ уничтожить артиллерийскую установку и группу украинских войск по управлению беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

По его словам, подпольщики передали российским военным координаты расположения артиллерийской установки, которая находилась в районе Токаревки, после чего цель была поражена.

«Более того, с помощью данных организации «Русский Херсон» наша армия нанесла точный удар по группе операторов БПЛА противника», — написал Сальдо.

Он добавил, что участники организации сопротивления пообещали сделать все от них зависящее, чтобы русские земли были поскорее освобождены от «бандеровской нечисти».

25 марта Сальдо заявлял, что украинские военные изменили свою стратегию на Херсонском направлении.

Ранее губернатор Херсонской области рассказал, как воюют иностранные наемники в рядах ВСУ. По его наблюдениям, «солдаты удачи» предпочитают отсиживаться на второй-третьей линиях обороны.