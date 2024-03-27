В Швеции сообщили, что отправят войска в состав боевой группы НАТО в конце года

Швеция в ноябре отправит военных в Латвию для участия в боевой группе НАТО. Об этом сообщил европейскому бюро газеты Politico постпред Швеции при НАТО Аксель Вернхофф.

«Вернхофф подтвердил план Швеции развернуть войска в Латвии в рамках присутствия там НАТО. Швеция планирует начать операцию с ноября, ее войска будут ротироваться с войсками Дании», — пишет газета.

Отдельные операции, например развертывание саперных подразделений, могут начаться раньше.

По словам Вернхоффа, Европе придется жить с российскими угрозами в течение многих и на данном этапе у страны «нет иллюзий относительно России». Стратегическая концепция НАТО очень четко определяет Россию как очевидную военную угрозу, добавил дипломат.

До этого министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрем заявил, что страна не планирует обучать украинских солдат на территории Украины.

Ранее стало известно, когда завершится военная интеграция Швеции в НАТО.