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Полевой медик с помощью танка разгромил группу диверсантов ВСУ в Белгородской области

Поддубный: медик возглавил танковый экипаж и разгромил ДРГ ВСУ под Белгородом

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РИА Новости

Полевой медик возглавил танковый экипаж и разгромил украинскую диверсионно-разведывательную группу в бою с украинскими диверсантами в Белгородской области. Об этом сообщает военкор Евгений Поддубный в своем Telegram-канале.

«Ничего не оставалось другого, я сел в машину за командира экипажа, выдвинулся на огневую точку, которая находилась на линии соприкосновения с противником, и начал прямой наводкой наносить поражение по противнику», — сообщил медик.

Отмечается, что часть группы была уничтожена, а часть — обратилась в бегство.

25 марта сообщалось, что подразделения группировки российских войск «Запад» продолжают наносить огневое поражение Вооруженным силам Украины в приграничных Курской области поселениях.

23 марта в стало известно, что Самарской области разыскивают предполагаемую диверсионную группу, которая пыталась взорвать железнодорожный мост через реку Чапаевка.

До этого в Белгородской области арестовали подозреваемого в подготовке терактов против военных.

Ранее аналитик заявил, что Украина не сможет подготовить новых солдат до конца лета.

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Операция на Украине
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