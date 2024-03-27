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Российскую ФАБ-3000 назвали «рискованным излишеством» для самолетов-носителей

Forbes: использование бомбы ФАБ-3000 повысит риск для самолетов-носителей

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Alex Beltyukov/Wikimedia

Использование авиабомбы ФАБ-3000, производство которой началось в России, повысит риск для самолетов-носителей в связи с посредственными аэродинамическими характеристиками боеприпаса. Об этом сообщает Forbes.

Автор считает, что ФАБ-3000 будет оснащена унифицированным модулем планирования и коррекции (УМПК), что позволит превратить свободнопадающий боеприпас в планирующую бомбу. Forbes отмечает, что бомба не сможет поместиться под истребителем-бомбардировщиком Су-34, поэтому носителем ФАБ-3000 с УМПК может стать бомбардировщик Ту-22М.

По мнению обозревателя, из-за плохих аэродинамических характеристик ФАБ-3000 самолетам-носителям нужно будет приближаться к линии соприкосновения, а это повысит риск их поражения.

«Использование 3,3-тонного боеприпаса является рискованным излишеством, учитывая, насколько разрушительными являются небольшие планирующие бомбы сами по себе», — говорится в публикации.

До этого британский аналитик Александр Меркурис заявлял, что российские авиабомбы ФАБ-3000 нанесут разрушительный удар по оборонным укреплениям Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее военный эксперт объяснил, где будут применять ФАБ-3000.

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