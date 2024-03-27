Вооруженные силы Украины (ВСУ) отработали из американской ракетной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS прямо из жилых районов в Шевченково на Купянском направлении. Об этом рассказал РИА Новости подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

По его словам, мирные граждане стали свидетелями работы РСЗО. Эксперт добавил, что сразу после трех пусков украинские военные отправили расчет к северо-западному направлению.

Незадолго до этого старший офицер пресс-центра группировки войск «Запад» Евгений Половодов рассказал, что российские военные отразили атаку штурмовых групп 32-й механизированной бригады ВСУ в районе озера Лиман на Купянском направлении.

Накануне Марочко сообщал, что ВСУ в городе Часов Яр испытывают проблемы с обороной и личным составом из-за потерь на Донецком направлении. По его словам, нехватка техники и боеприпасов действует и на моральный дух украинских военных.

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