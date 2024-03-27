Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российские танковые ракеты могут «прошить» любую бронетехнику ВСУ

РИА Новости: танковые ракеты ВС РФ навылет прошивают бронетехнику ВСУ в зоне СВО

close
100%
Минобороны РФ

Танковые ракеты, которые бойцы Вооруженных сил России используют в зоне проведения специальной военной операции (СВО), эффективно уничтожают любую бронетехнику, стоящую на вооружении украинской армии. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на информированный источник.

По его словам, российские танки Т-72Б3, а также Т-72Б3М, Т-80БВМ и новейшие Т-90М применяют в зоне СВО комплекс управляемого вооружения «Рефлекс-М» с управляемой ракетой «Инвар-М/М1». Эти ракеты содержат тандемную кумулятивную боевую часть, что позволяет им прошивать броню даже за динамической защитой, средняя бронепробиваемость составляет 800 миллиметров. В результате вся бронетехника Вооруженных сил Украины, в том числе образцы Североатлантического альянса, прошивается данными боеприпасами в любой проекции.

Он также отметил высокую дальнобойность «Инваров». Эти ракеты могут поразить цель на расстоянии до 5,5 км. При этом неуправляемые бронебойно-подкалиберные снаряды танков, в том числе иностранных, ограничены дальностью в 2,5 км.

До этого сообщалось, что работники Конструкторского бюро приборостроения имени А. Г. Шипунова (КБП, входит в «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех») продолжают работу над модернизацией высокоточного снаряда «Краснополь», новая версия которого была применена на Украине.

Ранее на Западе восхитились темпами производства танков в России.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами