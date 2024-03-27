Российские танковые ракеты могут «прошить» любую бронетехнику ВСУ

Танковые ракеты, которые бойцы Вооруженных сил России используют в зоне проведения специальной военной операции (СВО), эффективно уничтожают любую бронетехнику, стоящую на вооружении украинской армии. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на информированный источник.

По его словам, российские танки Т-72Б3, а также Т-72Б3М, Т-80БВМ и новейшие Т-90М применяют в зоне СВО комплекс управляемого вооружения «Рефлекс-М» с управляемой ракетой «Инвар-М/М1». Эти ракеты содержат тандемную кумулятивную боевую часть, что позволяет им прошивать броню даже за динамической защитой, средняя бронепробиваемость составляет 800 миллиметров. В результате вся бронетехника Вооруженных сил Украины, в том числе образцы Североатлантического альянса, прошивается данными боеприпасами в любой проекции.

Он также отметил высокую дальнобойность «Инваров». Эти ракеты могут поразить цель на расстоянии до 5,5 км. При этом неуправляемые бронебойно-подкалиберные снаряды танков, в том числе иностранных, ограничены дальностью в 2,5 км.

До этого сообщалось, что работники Конструкторского бюро приборостроения имени А. Г. Шипунова (КБП, входит в «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех») продолжают работу над модернизацией высокоточного снаряда «Краснополь», новая версия которого была применена на Украине.

Ранее на Западе восхитились темпами производства танков в России.