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БПЛА «Альбатрос» наводили авиацию и артиллерию при отражении украинских атак на границу РФ

Российские БПЛА «Альбатрос» наводили авиацию при отражении атак на границу РФ

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AS-CAM AERO Беспилотные системы

Беспилотные летательные системы разведывательного назначения «Альбатрос М5» активно применялись для поддержки авиации и артиллерии во время отражения попыток украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) проникнуть на территорию Белгородской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение представителя компании-разработчика ООО «Альбатрос».

«Нашим пограничникам доступно определенное количество «Альбатросов», что, как показало недавнее происшествие в Белгородской области, играет важную роль. Во время всего процесса предотвращения наступления противника экипажи наших беспилотников успешно координировали действия авиации и артиллерии», — отметили в компании.

По словам представителя организации, количество применяемых беспилотных систем в зоне Северо-Востока страны постепенно увеличивается. «Сколько «Альбатросов М5» уже поставлено и задействовано на СВО? На данный вопрос я не могу точно ответить. В июне СМИ упоминали о 50 комплексах, что составляет 100 беспилотников. Сейчас, вероятно, численность больше», — уточнили в ООО «Альбатрос».

Беспилотный комплекс типа «летающее крыло» предназначен для выявления и уничтожения опорных пунктов, бронетехники и других объектов Вооруженных сил Украины. Размах крыла устройства составляет 3,3 метра. Время полета комплекса достигает 4,5 часа. Максимальная высота полета — 5 километров, а максимальная дальность — 300 километров.

Ранее в зоне СВО заметили беспилотники «Жириновский».

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