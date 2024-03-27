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ВС Польши сообщили о внезапной смерти бригадного генерала Марчака

ВС Польши: внезапно умер бригадный генерал Марчак по естественным причинам

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В Польше внезапно скончался бригадный генерал Адам Марчак. Об этом сообщили в оперативном командовании Вооруженных сил Польши через социальную сеть X.

«С большим сожалением сообщаем о кончине бригадного генерала Адама Марчака, главы штаба оперативного командования ЕС «Алтея» в Монсе, произошедшей во вторник, 26 марта 2024 года», — гласит некролог.

По информации оперативного командования, смерть офицера наступила по естественным причинам во время его свободного времени.

Польское издание Rzeczpospolita написало о карьере Марчака. Генерал завершил обучение в Высшей офицерской школе механизированных войск, после чего служил в 6-й воздушно-десантной бригаде. Марчак участвовал в операциях в Боснии и Афганистане на руководящих должностях. В 2017 году он возглавил 25-ю воздушно-кавалерийскую бригаду, затем стал руководителем Совета по разведке и радиоэлектронной борьбе при Главном командовании ВС Польши.

В середине 2021 года Марчак был назначен заместителем начальника штаба командования Еврокорпуса в Страсбурге, а позже стал главой штаба оперативного командования ЕС «Алтея» в бельгийском Монсе.

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