В двух областях Украины объявили воздушную тревогу

В двух регионах на севере и востоке Украины объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.

В настоящее время сирены звучат в Сумской и Черниговской областях.

До этого украинское издание «Страна.ua» сообщало о взрыве в Сумской области на севере Украины.

26 марта Минобороны РФ сообщало, что российские войска нанесли групповой удар по центрам принятия решений ВСУ, объектам Службы безопасности Украины (СБУ), предприятиям украинского военно-промышленного комплекса, а также по местам дислокации украинских военных и иностранных наемников.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в ВСУ пожаловались на «уловку» российской армии.