Полк комплексов «Ярс» освоит новые районы патрулирования

Ракетный полк комплексов «Ярс» с ракетами наземного базирования иркутского ракетного соединения вышел на маршруты боевого патрулирования в ходе командно-штабного учения. Об этом сообщило Минобороны РФ, передает РИА Новости.

Согласно сообщению ведомства, в ходе боевого дежурства полк отработает на полевых позициях более 20 задач и вводных, в том числе технических. Предусмотрена смена полевых позиций и рассредоточение ракетных дивизионов с преодолением участков условно зараженной местности.

В Минобороны отметили, что особое внимание уделяется вопросам отражения нападения диверсионно-разведывательных групп. Наряду с плановыми задачами и вводными также будут осваиваться новые районы боевого патрулирования.

22 марта МО РФ сообщало, что в ракетных войсках стратегического назначения (РВСН) проводятся контрольные проверки с выходом подвижных грунтовых ракетных комплексов «Ярс» на полевые позиции.

В начале марта 2024 года с космодрома в Плесецке была запущена ракета ПГРК «Ярс». Учебно-боевой пуск выполнили для попадания в заданный район на полигоне Кура на Камчатке.

Ранее в Москве были замечены российские ядерные комплексы.