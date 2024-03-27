Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Полк комплексов «Ярс» освоит новые районы патрулирования

МО: полк «Ярсов» иркутского соединения освоит новые районы патрулирования

close
100%
Максим Блинов/РИА «Новости»

Ракетный полк комплексов «Ярс» с ракетами наземного базирования иркутского ракетного соединения вышел на маршруты боевого патрулирования в ходе командно-штабного учения. Об этом сообщило Минобороны РФ, передает РИА Новости.

Согласно сообщению ведомства, в ходе боевого дежурства полк отработает на полевых позициях более 20 задач и вводных, в том числе технических. Предусмотрена смена полевых позиций и рассредоточение ракетных дивизионов с преодолением участков условно зараженной местности.

В Минобороны отметили, что особое внимание уделяется вопросам отражения нападения диверсионно-разведывательных групп. Наряду с плановыми задачами и вводными также будут осваиваться новые районы боевого патрулирования.

22 марта МО РФ сообщало, что в ракетных войсках стратегического назначения (РВСН) проводятся контрольные проверки с выходом подвижных грунтовых ракетных комплексов «Ярс» на полевые позиции.

В начале марта 2024 года с космодрома в Плесецке была запущена ракета ПГРК «Ярс». Учебно-боевой пуск выполнили для попадания в заданный район на полигоне Кура на Камчатке.

Ранее в Москве были замечены российские ядерные комплексы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами