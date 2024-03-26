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Почти 100 домов пострадали в Севастополе в результате ночной атаки на город

В результате атаки на Севастополь в ночь на 24 марта пострадали около 100 домов

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Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Около 100 домов повреждены из-за атаки на Севастополь в ночь на 24 марта. Об этом сообщил директор департамента общественной безопасности Севастополя Алексей Краснокутский, пишет ТАСС.

«По результатам атаки: 96 многоквартирных и частных жилых домов получили повреждения, 30 административных и коммерческих зданий, 62 единицы техники, общественного транспорта», — сказал он.

Повреждения также получили шесть пассажирских катеров и 25 автомобилей. После атаки на город поступило около 400 обращений от местных жителей из-за осколков и взрывоопасных предметов.

24 марта губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что в Севастополе в результате ночной ракетной атаки частичные повреждения получила транспортная инфраструктура.

По его словам, у пяти катеров выбиты стекла, повреждения получили три пассажирских и 13 школьных автобусов, один троллейбус и автомобиль социального такси.

Ранее губернатор Севастополя рассказал о последствиях удара ВСУ по городу.

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