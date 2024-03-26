Лукашенко заявил о востребованности обычных видов вооружений

Белоруссия не отказывается от обычных видов вооружений, эффективность которых показала специальная военная операция на Украине. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщает агентство БелТА.

Лукашенко заявил, что «в любой войне главный вопрос решается обычным солдатом с обычными вооружениями», подчеркнув при этом важность современных средств ведения войны, таких как боевые и разведывательные беспилотники.

По словам Лукашенко, БПЛА, а также средства радиоэлектронной борьбы — «это новинка, без которой не обойтись».

Глава государства обратил внимание, что Белоруссия не отказалась от базовых систем вооружения, таких как мины, которые, как показала практика СВО, доказали свою высокую эффективность на поле боя.

26 марта Лукашенко оценил готовность стран НАТО воевать за Украину.

В тот же день он раскрыл стратегию Белоруссии в случае войны с Западом.

Ранее в Белоруссии рассказали, сколько самолетов НАТО находится у границ республики.