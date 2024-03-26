Командир 92-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Леонид Маслов назвал негодяями украинцев, которые уклоняются от прохождения военной службы, и призвал отправлять их в концлагеря и штрафбаты. Об этом он написал в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По его словам, уклонисты притворяются, что их нет. Они не стоят на учете, не трудоустроены официально, не живут по месту регистрации, выбрасывают повестки из почтового ящика, покупают документы об инвалидности, уезжают из страны, не обновляют свои данные в военкоматах, отметил Маслов. Он назвал таких людей негодяями, которые находят лазейки в системе, чтобы избежать выполнения конституционной обязанности.

Маслов обрушился с критикой и на депутатов Верховной рады Украины за то, что они не закрывают законодательные дыры для уклонистов.

«Место уклонистов — концлагеря и штрафбаты. Для них должны быть созданы эти институты принудительного труда на победу», — написал комбриг.

Самих депутатов Маслов также назвал «уклонистами», которые допускают захваты людей на улицах и отправку их на фронт.

До этого политолог Владимир Скачко заявил, что нехватка людей и моральное разложение ВСУ толкает Киев на применение все более жестких мер, сравнимых с действиями нацистской Германии. Он отметил, что украинские солдаты понимают бессмысленность противостояния, и предположил, что офис президента Украины Владимира Зеленского может начать действовать еще жестче, чтобы сохранить войска.

Ранее украинцам призывного возраста запретили приближаться к границе с Молдавией.