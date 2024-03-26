Франция хочет адаптировать свои авиабомбы для передачи Украине

Франция собирается обсудить с партнерами возможность переделки французских авиабомб AASM под использование на самолетах F-16, которые могут направить на помощь Киеву. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра вооруженных сил Франции Себастьена Лекорню.

«Мы намерены обсудить с нашими англо-саксонскими партнерами адаптацию наших авиабомб AASM», — объяснил он.

По словам Лекорню, если раньше во Франции адаптировали AASM для советских самолетов, то теперь переделывают бомбы для самолетов западного образца. При этом производство снарядов растет: в 2024 году французские предприятия рассчитывают выпустить 600 бомб, а в 2025-м — 1,2 тысячи.

26 марта министр обороны Дании Троельс Лунд Поульсен заявил, что Украина не получит все датские истребители F-16, поскольку часть из них может быть продана Аргентине. При этом он добавил, что отправка на Украину 19 истребителей является «существенным пожертвованием».

Ранее стало известно, что ВС России поразили аэродром, где ВСУ готовятся принять F-16.