Американский танк M1 Abrams уязвим перед снарядами, которые выпускает безоткатный гранатомет СПГ-9 «Копье». Об этом ТАСС рассказал боец российской армии с позывным «Вескер».
«Четыре выстрела кумулятивным снарядом из СПГ может танк Abrams положить. Не помогает даже наличие дополнительной динамической защиты. Иностранная машина все еще остается уязвимой мишенью», — сообщил «Вескер».
Российский военнослужащий отметил, что лично наблюдал, как поставленные на Украину американские танки горят после попаданий FPV-дронов.
До этого члены Коммунистической партии Греции (КПГ) и ее молодежной организации (КНЕ) помешали проезду грузового состава, перевозившего из порта Александруполис в Болгарию танки американского производства.
Члены левых организаций стояли перед поездом с флагами и развернутым панно, они заставили поезд остановиться, а потом дать задний ход.
Ранее сообщалось, что Европе не хватает €56 млрд на оборону НАТО.