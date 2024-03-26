Американский танк M1 Abrams уязвим перед снарядами, которые выпускает безоткатный гранатомет СПГ-9 «Копье». Об этом ТАСС рассказал боец российской армии с позывным «Вескер».

«Четыре выстрела кумулятивным снарядом из СПГ может танк Abrams положить. Не помогает даже наличие дополнительной динамической защиты. Иностранная машина все еще остается уязвимой мишенью», — сообщил «Вескер».

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

Российский военнослужащий отметил, что лично наблюдал, как поставленные на Украину американские танки горят после попаданий FPV-дронов.

До этого члены Коммунистической партии Греции (КПГ) и ее молодежной организации (КНЕ) помешали проезду грузового состава, перевозившего из порта Александруполис в Болгарию танки американского производства.

Члены левых организаций стояли перед поездом с флагами и развернутым панно, они заставили поезд остановиться, а потом дать задний ход.

Ранее сообщалось, что Европе не хватает €56 млрд на оборону НАТО.