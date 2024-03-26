Силы ПВО России за сутки сбили более сотни украинских беспилотников

За минувшие сутки Вооруженные силы России сбили более сотни украинских беспилотников, а также управляемые ракеты и снаряды систем залпового огня. Об этом в сводке за 26 марта сообщает Минобороны РФ.

В публикации говорится, что средствами противовоздушной обороны за сутки был сбит 131 беспилотник Вооруженных сил Украины. Кроме того, силы ПВО успешно справились с атакой двух переоборудованных для поражения наземных целей зенитных управляемых ракет С-200 и 15 реактивных снарядов систем залпового огня Vampire и HIMARS.

Минобороны уточняет, что всего с начала СВО российская армия уничтожила 577 самолетов, 270 вертолетов, 489 зенитных ракетных комплексов и 17 142 дрона противника.

26 марта сообщалось, что в Москве на месте пожара нашли обломки беспилотника. Возгорание произошло в Молжаниновском районе столицы, его площадь составила около 60 квадратных метров. На место происшествия были вызваны сотрудники ФСБ.

За день до того после атаки дрона на Куйбышевский НПЗ была остановлена установка первичной переработки нефти.

Ранее авиация и артиллерия РФ уничтожили украинские склады боеприпасов и беспилотников.