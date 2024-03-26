Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Силы ПВО России за сутки сбили более сотни украинских беспилотников

Минобороны РФ: силы ПВО за сутки сбили 131 дрон ВСУ и 15 реактивных снарядов

close
100%
РИА «Новости»

За минувшие сутки Вооруженные силы России сбили более сотни украинских беспилотников, а также управляемые ракеты и снаряды систем залпового огня. Об этом в сводке за 26 марта сообщает Минобороны РФ.

В публикации говорится, что средствами противовоздушной обороны за сутки был сбит 131 беспилотник Вооруженных сил Украины. Кроме того, силы ПВО успешно справились с атакой двух переоборудованных для поражения наземных целей зенитных управляемых ракет С-200 и 15 реактивных снарядов систем залпового огня Vampire и HIMARS.

Минобороны уточняет, что всего с начала СВО российская армия уничтожила 577 самолетов, 270 вертолетов, 489 зенитных ракетных комплексов и 17 142 дрона противника.

26 марта сообщалось, что в Москве на месте пожара нашли обломки беспилотника. Возгорание произошло в Молжаниновском районе столицы, его площадь составила около 60 квадратных метров. На место происшествия были вызваны сотрудники ФСБ.

За день до того после атаки дрона на Куйбышевский НПЗ была остановлена установка первичной переработки нефти.

Ранее авиация и артиллерия РФ уничтожили украинские склады боеприпасов и беспилотников.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами