На Украине заявили о потере позиций из-за нехватки зенитных комплексов Patriot

Киевские власти в резких выражениях требуют от стран Запада предоставить Вооруженным силам Украины зенитные комплексы Patriot и ракеты к ним. Об этом пишет Politico.

Издание приводит слова министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, заявившего: «Дайте нам уже эти чертовы «Патриоты!».

Министр добавил, что если бы у Украины хватало систем противовоздушной обороны, включая Patriot, киевские власти смогли бы защитить жизни людей и уберечь экономику страны от разрушения.

Кулеба заявил изданию, что Вооруженные силы Украины теряют позиции из-за использования Россией модернизированных управляемых авиабомб. По мнению министра, «это оружие, от которого не убежать», а единственный способ предотвратить их использование — атаковать самолеты-носители. Для чего как раз и нужны комплексы Patriot.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

26 марта военный эксперт заявил, что американская система Patriot бессильна перед «Цирконами».

25 марта в США рассказали об обновленной российской авиабомбе.

Ранее посол РФ предупредил о последствиях передачи японских Patriot Украине.