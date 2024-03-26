Страны НАТО могут начать сбивать пролетающие вблизи границ ракеты

Члены НАТО рассматривают возможность сбивать ракеты, которые пролетают вблизи границ альянса. Об этом заявил заместитель главы польского МИД Анджей Шейна в эфире радиостанции RMF24.

«В НАТО анализируются различные концепции, в том числе: чтобы такие ракеты были сбиты, когда они находятся очень близко к границе НАТО — но это должно было бы произойти с согласия украинской стороны и с учетом международных последствий — тогда ракеты НАТО поражали бы российские ракеты за пределами территории НАТО», — сказал Шейна, комментируя сообщения о российской ракете, нарушившей воздушное пространство Польши.

По его словам, Россия должна привыкнуть к тому, «что сторона НАТО, сторона демократических стран, ЕС начнут задавать определенный тон, когда речь идет о разрешении конфликта на Украине».

Утром 24 марта в Минобороны Польши заявили, что воздушное пространство страны нарушила крылатая ракета, которая якобы была запущена дальней авиацией РФ. В ночь на 24 марта в 4:23 по местному времени (6:23 мск) ракету зафиксировали в районе города Осердув близ границы с Украиной. В Минобороны утверждают, что объект пробыл в Польше 39 секунд.

Ранее в Польше заявили о неспособности сбить залетевшую на территорию страны ракету.