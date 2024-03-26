В Харькове зафиксировали взрыв

В Харькове произошел взрыв за минуту до объявления воздушной тревоги. Об этом сообщило украинское издание «Общественное. Новости».

Накануне стало известно, что в Харькове досрочно отключат отопление из-за нехватки электроэнергии.

До этого в ходе ударов по расположенным в Харькове объектам, Вооруженные силы России поразили базу штурмовой бригады «Лють» Национальной полиции Украины и танковое училище ВСУ.

Утром 22 марта российские военные нанесли массированные ракетные удары по объектам энергетической инфраструктуры в разных городах Украины, включая Харьков. В Минобороны России назвали эти атаки ударами возмездия.

Харьков является главным городом одноименной области, которая граничит с российской Белгородской областью. Белгород и поселки внутри российского региона регулярно подвергаются обстрелам и атакам дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее власти Харькова сообщили о разрушении всех подстанций и ТЭЦ в городе.