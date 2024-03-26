Вооруженные силы Украины в городе Часов Яр испытывают проблемы с обороной и личным составом из-за потерь на Донецком направлении. Об этом заявил РИА Новости подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«В ходе комбинированных ударов ВС РФ по живой силе и технике противника на Донецком направлении вооруженные формирования Украины понесли значительные потери, которые повлияли на обороноспособность в районе населенного пункта Часов Яр», — сказал он.

Нехватка техники и боеприпасов действует и на моральный дух украинских военных, считает Марочко.

По его словам, в ходе самовольного оставления позиций солдатами ВСУ «был оголен» участок линии боевого соприкосновения около 300 метров юго-восточнее города.

До этого The Times со ссылкой на офицера спецназа Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виталия Овчаренко писало, что ситуация в подконтрольном украинским силам городе Часов Яр в Донбассе ухудшается с каждым днем.

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