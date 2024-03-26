В Белгородской области сбили два снаряда РСЗО «Град»

Два снаряда реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» сбили в Белгородской области. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Атака по объектам на российской территории была пресечена около 7:00 мск, заявили в ведомстве.

«Дежурными средствами ПВО над Белгородской областью уничтожены в воздухе два реактивных снаряда», — говорится в сообщении Минобороны.

До этого в военном ведомстве сообщали, что в ночь на 26 марта российские военные предотвратили атаку Вооруженных сил Украины по объектам на территории Белгородской области с применением реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire. По его данным, системы ПВО сбили 13 реактивных снарядов.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что после атаки на регион в поселке Дубовое пострадали два человека.

Ранее росгвардейцы помогли уничтожить обстреливавший Белгород РСЗО Vampire.