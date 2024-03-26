Российские военные выбили ВСУ с нескольких позиций в ЛНР

Подразделения российских войск выбили военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позиций к западу от населенного пункта Кременная в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом сообщил РИА Новости подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Он добавил, что во время маневренной обороны в районе населенного пункта Терны и Серебрянского лесничества удалось вклиниться в оборонительные рубежи ВСУ на более чем 500 метров. Также он отметил успехи российских войск в районе Белогоровки.

До этого Марочко заявлял, что украинские войска усиливают оборону в районе Северска в Донбассе.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что на передовой иностранные наемники практически не бывают, так как предпочитают отсиживаться на второй-третьей линиях обороны. По его словам, на Херсонском направлении наемники встречаются редко. Ссылаясь на данные военных, он заявил, что, после попадания в российский плен наемника из Польши на передовой их практически не бывает.

Ранее российский дрон снял на видео, как ВСУ прячут тела своих солдат.