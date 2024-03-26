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РИА Новости: украинские пленные просят их не обменивать из-за страха смерти

РИА Новости: пленные украинцы просят их не обменивать, они боятся умереть

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Священник Олег, служивший в колонии для военнопленных, рассказал РИА Новости, что военнопленные ВСУ просят, чтобы их не включали в списки на обмен, поскольку не хотят умирать за украинскую власть. Он добавил, что плененные бойцы ВСУ удивляются хорошему обращению в российском плену.

По словам священника, украинцы понимают, что «попали не просто так».

«К пленным отношение очень хорошее: у них отдельные бараки, у них трехразовое питания с расчетом калорий, у них одежда новая у всех, сигареты выдают. Они здесь, в России, у нас, вообще ни в чем не нуждаются», — уточнил отец Олег после общения с пленными в одной из колоний.

До этого украинский пленный заявил, что ВСУ мобилизуют инвалидов без ног и рук. Сам мужчина был мобилизован 24 января 2024 года. По его словам, у него трое детей, однако на это ему в военкомате ответили, что «сейчас берут и без ноги, и без руки». К тому же многих врачей не было на месте и он не прошел медкомиссию до конца. В военкомате ему сказали, что ничего страшного, если что-то случится, то его подлечат.

Ранее одесситу удалось избежать вручения повестки, засыпав военкомов вопросами.

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