Экс-полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Олег Стариков заявил в интервью журналисту Александру Шелесту (признан в РФ иностранным агентом)*, что российские военные давят на Вооруженные силы Украины (ВСУ) по всему фронту.

По словам Старикова, российские войска используют тактику «качелей», оказывая на ВСУ давление и выискивая их слабые места.

«Держать постоянно в напряжении — все равно ломается, вот они и продвигаются. Бердычи, Орловка, Тоненькое, Ивановское уже зашли. Раньше были на околицах, а сейчас уже в селах, заняли 90 процентов сел. Я думал до Бердычей вообще не дойдут, а они уже зашли», — сказал бывший полковник СБУ.

До этого военный обозреватель Дэвид Экс писал, что российские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) молниеносно обнаруживают и ликвидируют лучшее вооружение армии Украины. В его материале для Forbes подчеркивалось, что командирам ВСУ должно быть «донельзя очевидно», что живая сила и военная техника больше не находятся в безопасности в пределах 80 километров от линии соприкосновения.

В начале марта генерал украинской армии в отставке Сергей Кривонос выразил мнение, что российские военные пользуются новой мощной тактикой, которая помогает войскам ВС РФ продвигаться вперед.

Ранее в США сообщили о проблемах Киева с использованием наземных беспилотников.