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Украина обстреляла Донецк

СЦКК: ВСУ выпустили по Донецку восемь снарядов 155-го калибра

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Alexander Ermochenko/Reuters

Украинские войска обстреляли Донецк снарядами 155-го калибра, используемыми в военной технике НАТО. Об этом сообщило представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале.

Уточняется, что всего Вооруженные силы Украины выпустили восемь таких снарядов. Два из них упали в Карловке в Куйбышевском районе города, еще три — в Кураховке, в Петровском районе и еще три — в населенном пункте Галицыновка в Кировском районе.

До этого американская газета The Washington Post (WP), ссылаясь на высокопоставленного представителя НАТО, сообщала, что командование ВСУ беспокоится, что запасы снарядов могут скоро иссякнуть.

Источник сообщал, что западные предприятия военно-промышленного комплекса увеличили график работы до 24 часов в сутки семь дней в неделю, нарастили выпуск 155-мм снарядов в четыре раза с февраля 2022 года, чтобы помочь Украине сдерживать российские войска.

Ранее на Западе рассказали о проблемах со снарядами ВСУ.

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