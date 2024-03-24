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Менее половины сотрудников военкоматов на Украине участвовали в боевых действиях

Генштаб Украины: менее 50% сотрудников военкоматов страны участвовали в боях

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Inna Varenytsia/Reuters

Менее 50% сотрудников украинских территориальных центров комплектования (военный комиссариат) принимали непосредственное участие в боях. Он этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запрос депутата от фракции Верховной Рады «Слуга народа» Галины Третьяковой, пишет ТАСС,

«Общая численность военнослужащих ТЦК, принимавших участие в боевых действиях — 46,2%», — написала парламентарий в социальных сетях.

Согласно ее информации, в настоящее время на Украине насчитывается свыше 200 тыс. военных пенсионеров в возрасте до 60 лет.

«5 410 человек из этого резерва находятся в рядах ВСУ», — резюмировала депутат.

Украинские власти активизировали набор военнослужащих в ряды ВСУ. Во Львове началась «мягкая мобилизация»: сотрудники военкоматов ходят по улицам и «ловят» мужчин призывного возраста, чтобы рассказать им о плюсах службы по контракту. Кроме того, в Киеве, Одессе и Кривом Роге прошли рейды, в ходе которых повестки вручали прямо в кафе и даже спортзалах. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее боец ВСУ заявил о подстерегающих у паспортных столов сотрудниках военкоматов.

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