На Украине назвали критику работы военкоматов травлей

Командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк заявил, что на Украине идет травля сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК, так на Украине называют военкоматы. — Прим. ред.). Об этом военный написал на своей странице в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Мы дошли до травли военных из ТЦК и моральной поддержки уклонения от защиты Украины», — считает Павлюк.

Он выразил непонимание того факта, что к тем, кто «прошел ад» относятся как к врагам и называют «людоловами». По словам командующего, украинцы видят кадры «упаковки в бус», но не знают, что привело к таким действиям со стороны ТЦК.

Павлюк считает, что главная причина силовых задержаний украинских мужчин — их сознательный отказ от «конституционной обязанности».

21 марта гражданин Украины напал с ножом на военкомов на Волыни. По результатам инцидента в городе Нововолынском сотрудник военкомата был госпитализирован с двумя ножевыми ранениями. Ранившему его мужчине грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.

Ранее стало известно, во сколько обойдется новая мобилизация на Украине.