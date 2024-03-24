Политолог объяснил причину критики решений Шойгу со стороны вражеских пропагандистов

Подвергая критике недавнее заявление министра обороны РФ Сергея Шойгу о создании нового армейского корпуса в России, вражеская пропаганда пытается подорвать уверенность россиян в вооруженных силах страны, но у главы ведомства нет необходимости делать такие заявления без реальной возможности их реализовать. Такое мнение в своем Теlegram-канале высказал историк, генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

Политолог отметил, что вражеские пропагандисты внимательно следят за комплектованием российской армии.

«Уж очень они ждут, что у нас закончатся солдаты. До этого, как помните, уже все ракеты закончились. Все-все. Никак они не могут представить, что мы можем комплектовать нашу армию без давно принятых на Украине облав на мужчин», — написал автор поста.

Он констатировал, что противники в информационной борьбе решили не поверить недавним заявлениям главы российского Минобороны Сергея Шойгу, заявившего на коллегии ведомства о планах формирования до конца этого года двух общевойсковых армий, в которые войдут 14 дивизий и 16 бригад.

«Особенно отличился беглый «военный эксперт» Руслан Левиев (он, кстати, почему-то программист по образованию). Логика этого товарища проста: все вранье, никак невозможно набрать столько людей без мобилизации, но мобилизацию русские тоже не станут проводить, так как искренне верят, что наберут контрактников, а на самом деле не наберут и будут заниматься приписками», — указал Алексей Мухин.

По мнению политолога, если кто сам себя обманывает, так это как раз такие «эксперты».

Мухин подчеркнул, что ситуация на фронте говорит сама за себя — набор контрактников идет непрерывно и высокими темпами.

Политолог добавил, что после последних событий многие в его окружении готовы идти на службу.

Он убежден, что новые части «будут формироваться на базе сознательных людей», которые, видя несправедливость, готовы вступить в праведное дело — денацификацию и демилитаризацию Украины.

«Можно даже констатировать, что работа нашего военного ведомства всерьез пугает врага, оттого и такие попытки извратить реальность. Проще говоря — все правильно делаем, раз господин Левиев так разоряется», — заключил гендиректор Центра политической информации.

Напомним, ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в армии России будут сформированы новые подразделения.