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Сирийские силы ПВО отражают ракетную атаку вблизи Дамаска

Al Mayadeen: сирийские силы ПВО ведут огонь по целям над окрестностями Дамаска

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BabakTaghvaee1/X

Силы противовоздушной обороны (ПВО) Сирии отражают ракетную атаку вблизи Дамаска. Об этом сообщает телеканал Al Mayadeen.

По данным вещателя, огонь ведется по объектам на юге от столицы.

Отмечается, что зенитчики Сирийской Арабской Республики отражают ракетную атаку, которая ведется Израилем со стороны оккупированных Голанских высот.

24 марта израильские истребители нарушили воздушное пространство Ливана и нанесли ракетные удары по окрестностям города Баальбек.

19 марта силы противовоздушной обороны сирийской армии уничтожили несколько израильских ракет, направлявшихся в сторону Дамаска.

26 февраля террористы из группировки «Джебхат ан-Нусра» (организация запрещена в России) девять раз обстреливали идлибскую зону деэскалации в Сирии.

19 февраля по базе Соединенных Штатов на месторождении газа «Конико» на востоке Сирии были выпущены четыре ракеты.

Ранее власти Египта и Сирии пригрозили Израилю войной.

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