Российские военные уничтожили над Белгородской областью снаряды РСЗО Vampire

Российские средства противовоздушной обороны пресекли попытку Вооруженных сил Украины совершить теракт по объектам на территории Белгородской области с применением реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire («Вампир»). Об этом сообщило министерство обороны РФ.
Инцидент произошел около 7:00 мск 23 марта.
По данным ведомства, средства ПВО уничтожили 11 реактивных снарядов над российским регионом.
Также губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что в результате атаки украинского беспилотника один человек получил ранения, несовместимые с жизнью.
По его словам, в ночь на 23 марта российские силы ПВО сбили 17 воздушных целей над Белгородом и Белгородским районом.
Одно из предприятий в Старооскольском городском округе получило повреждения.
Ранее российские конструкторы представили противодроновое ружье «Степашка».