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Российские военные уничтожили над Белгородской областью снаряды РСЗО Vampire

МО: силы ПВО уничтожили над Белгородской областью 11 снарядов РСЗО Vampire

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Российские средства противовоздушной обороны пресекли попытку Вооруженных сил Украины совершить теракт по объектам на территории Белгородской области с применением реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire («Вампир»). Об этом сообщило министерство обороны РФ.

Инцидент произошел около 7:00 мск 23 марта.

По данным ведомства, средства ПВО уничтожили 11 реактивных снарядов над российским регионом.

Также губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что в результате атаки украинского беспилотника один человек получил ранения, несовместимые с жизнью.

По его словам, в ночь на 23 марта российские силы ПВО сбили 17 воздушных целей над Белгородом и Белгородским районом.

Одно из предприятий в Старооскольском городском округе получило повреждения.

Ранее российские конструкторы представили противодроновое ружье «Степашка».

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