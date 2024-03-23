Третий за ночь взрыв прозвучал в Харькове

В Харькове произошел третий взрыв с начала суток. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов — он опубликовал информацию о происшествии в своем Telegram-канале.

До этого Терехов уже сообщал о двух взрывах в Основянском районе Харькова. Сейчас в нескольких регионах Украины, включая Харьковскую область, действует предупреждение об угрозе с воздуха.

Также СМИ сообщали о взрывах в Кременчуге Полтавской области и в Херсоне, который находится под контролем Киева. 22 марта в Одессе произошел взрыв. Незадолго до этого стало известно, что два взрыва прозвучали на украинской гидроэлектростанции ДнепроГЭС. Как отметил Рогов, ракетный удар по гидроэлектростанции лишил Украину мощного источника энергии.

Согласно данным, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября, всего через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят украинские спецслужбы. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.

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