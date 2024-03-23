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Одно из предприятий Белгородской области подверглось атаке со стороны ВСУ

Гладков: предприятие Белгородской области подверглось атаке дронов ВСУ

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Shutterstock

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что одно из предприятий региона — в Старооскольском городском округе — подверглось атаке со стороны ВСУ с помощью беспилотника самолетного типа. Об этом написал в своем Telegram-канале.

По информации главы региона, пострадавших в результате происшествия нет.

На месте работают все оперативные службы, уточнил Гладко. Пока что информация о повреждениях уточняется, точных данных об уроне нет.

До этого сообщалось, что на подлете к Белгороду сбили 17 воздушных целей. В городе в результате воздушной атаки со стороны Вооруженных сил Украины было повреждено остекление в 22 квартирах четырех многоквартирных домов, в одном образовательном учреждении повреждена крыша и были выбиты окна. Кроме этого, посечено восемь частных автомобилей.

Утром 22 марта ВСУ также обстреляли Белгород. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, повреждения обнаружили в 31 квартире в пяти домах. Помимо многоквартирных домов, повреждения получили частный дом и четыре учреждения здравоохранения.

Ранее ФСБ предотвратила теракты в отношении российских военных в Белгородской области.

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Обстрелы Белгородской области
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