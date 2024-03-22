Командира ВСУ осудят за совершение теракта на нефтестанции в Брянской области

Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении командира Вооруженных сил Украины (ВСУ) Евгения Булацика, который отдал приказ бомбить нефтебазу под Брянском. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что военнослужащий ВСУ предстанет перед 2-м Западным окружным военным судом по статье Уголовного кодекса Российской Федерации «террористический акт». Подчеркивается, что дело рассмотрят в отсутствие обвиняемого, который заочно арестован и был объявлен в международный розыск.

Военного Вооруженных сил Украины (ВСУ) Евгения Булацика, который приказал атаковать брянскую нефтебазу в 2022 году, внесли в список террористов и экстремистов.

В октябре 2023 года Следственный комитет РФ предъявил обвинение украинскому командиру 7-й бригады тактической авиации им. Петра Франко ВСУ из-за атаки на нефтебазу в Брянской области.

До этого стало известно, что ВСУ атаковали нефтебазу, расположенную в Клинцах в Брянской области при помощи беспилотника. С дрона сбросили два снаряда. Охранники предприятия заметили две воронки диаметром 10 см при ночном обходе территории между резервуарами.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.