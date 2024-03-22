В НАТО прокомментировали возможность членства Украины в альянсе

Глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что вопрос о членстве Украины в альянсе является решенным. Об этом сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что по данному вопросу не существует дискуссий, Украина точно будет членом альянса.

По его словам, продолжаются обсуждения по поводу того, когда это может произойти, а также что для этого необходимо.

При этом Бауэр подчеркнул, что одно из условий для членства — это отсутствие боевых действий на территории Украины, а они, по его словам, скоро не закончатся.

До этого министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что приглашение Украины в НАТО в то время, пока страна находится в конфликте, может привести к войне Североатлантического альянса с Россией.

По его словам, Финляндия и Швеция на момент приглашения стран в НАТО получили гарантии безопасности, но если Украина получит такие же гарантии, то это приведет к войне с Россией.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что не понимает, какие условия нужно выполнить Киеву для вступления в НАТО.