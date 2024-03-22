В РВСН начались комплексные проверки с участием «Ярсов»

В министерстве обороны Российской Федерации заявили, что в ракетных войсках стратегического назначения (РВСН) проводятся контрольные проверки с выходом подвижных грунтовых ракетных комплексов «Ярс» на полевые позиции. Об этом сообщает РИА Новости.

В ведомстве подчеркнули, что в Йошкар-Олинском (республика Марий Эл), Тагильском (Свердловская область) и Барнаульском (Алтайский край) ракетных соединениях спланированы командно-штабные учения.

В начале марта 2024 года с космодрома в Плесецке была запущена ракета ПГРК «Ярс», учебно-боевой пуск выполнили для попадания в заданный район на полигоне Кура на Камчатке.

Отмечается, что для проведения пуска были задействованы расчеты Йошкар-Олинского ракетного соединения. Ракета мобильного базирования была оснащена разделяющейся головной частью.

В Минобороны РФ уточнили, что целью пуска являлось подтверждение тактико-технических и летных характеристик российского ракетного комплекса.

В Минобороны заключили, что по итогам пуска можно констатировать успешное выполнение задач в полном объеме.

Ранее российские ядерные комплексы были замечены в Москве.