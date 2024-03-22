В Молдавии заявили о возможности провокаций под чужим флагом

Министр обороны Молдавии Анатолий Носатый заявил о возможности совершения провокаций под «чужим флагом» для дестабилизации обстановки в стране. Об этом сообщает телеканал TV8.

По словам Носатого, провокации могут задеть как одну, так и другую стороны — Кишинев и Тирасполь и стать причиной напряжения в этой зоне.

«Потенциальные сценарии могут быть разными, но речь идет об использовании оружия, взрывчатки, потому что есть силы, которые заинтересованы в дестабилизации ситуации. Мы не хотим этого, мы хотим сохранить мир, безопасность, стабильность в Молдавии», — пояснил глава молдавского Минобороны.

До этого Носатый заявлял, что некоторые молдаване присоединились к Интернациональному легиону территориальной обороны Украины. Это произошло по собственной инициативе этих людей и в рамках законности, присоединившись к украинским военным структурам.

Носатый не располагает информацией о количестве молдаван, участвующих в этом процессе.

Ранее Санду призвала парламент Молдавии инициировать референдум о вступлении в ЕС.