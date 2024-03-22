Поезда на Харьковском ж/д узле перевели на тепловозную тягу

Движение всех поездов на Харьковском железнодорожном узле будет осуществляться на тепловозной тяге из-за перебоев с электроэнергией. Об этом сообщила государственная компания «Укржелдорога».

«В Харьковском узле движение всех поездов, включая скоростные электропоезда Hyundai Rotem, будет осуществляться тепловозной тягой», — говорится в сообщении.

До этого российские войска нанесли ракетные удары по Харьковскому заводу транспортного машиностроения.

По удар попали ТЭЦ №5, ТЭЦ №3, что привело к отключению света, воды и отопления.

Сообщается также, что по всему Харькову были слышны звуки сирены. Жителям города рекомендуют не покидать свои квартиры.

Всего на текущий момент в Харькове произошло около 15 взрывов. Это привело к проблемам с электроснабжением в городе. Об этом заявил мэр города Игорь Терехов.

На данный момент на всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ также сообщают о взрывах в Харькове и в городе Запорожье, который контролируется Киевом.

Ранее в Харькове после взрывов обнаружили повреждения на производстве.