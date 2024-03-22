Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Поезда на Харьковском ж/д узле перевели на тепловозную тягу

Поезда Харьковского ж/д узла перевели на тепловозную тягу после взрывов в городе

close
100%
Яндекс Карты

Движение всех поездов на Харьковском железнодорожном узле будет осуществляться на тепловозной тяге из-за перебоев с электроэнергией. Об этом сообщила государственная компания «Укржелдорога».

«В Харьковском узле движение всех поездов, включая скоростные электропоезда Hyundai Rotem, будет осуществляться тепловозной тягой», — говорится в сообщении.

До этого российские войска нанесли ракетные удары по Харьковскому заводу транспортного машиностроения.

По удар попали ТЭЦ №5, ТЭЦ №3, что привело к отключению света, воды и отопления.

Сообщается также, что по всему Харькову были слышны звуки сирены. Жителям города рекомендуют не покидать свои квартиры.

Всего на текущий момент в Харькове произошло около 15 взрывов. Это привело к проблемам с электроснабжением в городе. Об этом заявил мэр города Игорь Терехов.

На данный момент на всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ также сообщают о взрывах в Харькове и в городе Запорожье, который контролируется Киевом.

Ранее в Харькове после взрывов обнаружили повреждения на производстве.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами