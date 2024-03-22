Орбан назвал сроки возможной отправки западных войск на Украину

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан допустил возможность того, что западные страны отправят свои войска на Украину через 2–3 месяца. Об этом сообщает РИА Новости.

Политик добавил, что нынешний конфликт на Украине уже показал, что невероятные вещи становятся реальностью спустя некоторое время.

«Самое тревожное – то, что 2-3 месяца назад было невозможно представить, спустя 2-3 месяца становится повседневным событием», – сказал Орбан.

Он также напомнил, что Берлин ранее говорил о неготовности отправлять Киеву смертоносное оружие, однако теперь обсуждается вопрос передачи Украине ракет, которыми можно ударить по Москве или вглубь России.

Накануне председатель парламента Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины, БиГ) Ненад Стевандич заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон своими заявлениями о возможности отправки войск на Украину хочет усилить свои позиции для переговоров с Москвой.

До этого экс-разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер отметил, что отправка французских войск на Украину станет началом третьей мировой войны.

Ранее во Франции оценили результат отправки войск на Украину.