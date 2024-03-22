Элитные подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) обвинили Владимира Зеленского и командование в грядущих неудачах на фронте. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы из закрытого Telegram-чата ParaBelum.

Один из участников чата возмутился увольнением «самых адекватных» и отправкой в отставку «тех, у кого голова на плечах». Другой боец добавил, что войска оказались «на краю пропасти».

«Пусть каждый принимает решение, будет ли он мясом Сырского, и какое место он займет в катастрофе, которая приближается», — заключил мужчина.

В итоге собеседники раскритиковали и самого Зеленского, и нынешнего главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

До этого бывший президент Украины Петр Порошенко обвинил действующие власти страны в недостаточной помощи украинской армии. Особенное недовольство у него вызвала работа правительства по возведению фортификационных сооружений для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Бывший украинский лидер отметил, что в эксплуатацию было введено меньше десяти процентов. По мнению Порошенко, парламент страны теряет свою контрольную конституционную функцию.

Ранее на Западе прокомментировали ситуацию со снарядами на Украине.