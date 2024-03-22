Над Белгородской областью уничтожены восемь снарядов

Восемь снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) RM-70 Vampire были уничтожены над Белгородской областью российскими средствами ПВО. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

Отмечается, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку атаки в 07:30 часов мск 22 марта.

«Дежурными средствами ПВО восемь реактивных снарядов уничтожены в воздухе над Белгородской областью», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

До этого в Белгороде объявлялась ракетная опасность. Об этом писал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он призвал жителей, находящихся дома, не подходить к окнам.

21 марта российские силы ПВО сбили три беспилотника над Белгородской областью.

Также днем 21 марта в Минобороны России сообщало о сбитом над Белгородской областью беспилотнике в 15:15 часов по московскому времени.

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