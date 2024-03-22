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Чехия передала Украине последние советские вертолеты Ми-24/35

Минобороны Чехии заявило о передаче Украине последних двух вертолетов Ми-24/35

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РИА «Новости»

Чехия передала Украине последние два вертолета из восьми имевшихся в запасах минобороны страны советских вертолетов Ми-24/35. Об этом сообщает чешское издание Deník N со ссылкой на военное ведомство.

Две недели назад правительство Чехии незаметно одобрило последнюю поставку вертолетов советской эпохи в качестве подарка Украине, пишет издание.

Эти боевые машины прослужили ВВС республики более 40 лет, отметила изданию глава военного ведомства Яна Чернохова и подчеркнула, что «никакой иной военной техники для дарения (Украине) у нас уже не осталось».

Вертолеты Ми-24 разных модификаций выпускались с 1970 года на машиностроительном заводе «Прогресс» в Арсеньеве. С 1973 года — на Ростовском вертолетостроительном заводе. Они состояли и состоят на вооружении более 30 стран мира.

До этого The Wall Street Journal писала, что некоторые союзные России страны продают снаряды Чехии для их последующей отправки на Украину.

Ранее чешский генерал заявил, что РФ побеждает Украину благодаря логистике и промышленности.

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