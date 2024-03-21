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В Пентагоне предупредили ВСУ об освобождении ряда территорий

Пентагон: ВСУ будут принимать «сложные решения» об отходе с некоторых территорий

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Inna Varenytsia/Reuters

Вооруженным силам Украины (ВСУ) будет необходимо принять «трудные стратегические решения» об освобождении некоторых территорий в связи с торможением согласования новых мер поддержки от США. Об этом заявила заместитель пресс-секретаря американского министерства обороны Сабрина Сингх.

По ее словам, отвод украинских войск необходим для укрепления линий обороны.

«Это действительно трудные, жесткие решения, которые им приходится принимать», — предупредила представитель Пентагона.

Как пояснила Сингх, данные действия нужно будет предпринять в связи с тем, что власти Соединенных Штатов сейчас не могут предоставить Украине необходимые системы, так как на это отсутствует разрешение конгресса США.

Спустя два года после начала боевых действий на Украине отношения между Вашингтоном и Киевом «демонстрируют признаки износа, уступая место взаимному разочарованию», пишет The New York Times. Американские советники недовольны стратегией, которую выбирают ВСУ: вместо решающей битвы — противостояние по всей линии фронта и бои за маленькие города. Украина же обвиняет «американский политический паралич» в нехватке вооружений и снарядов на поле боя. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее шеф Пентагона отметил серию продвижений российских бойцов в зоне СВО.

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