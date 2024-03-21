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Сырский попросил у НАТО новые боеприпасы и вооружение

Сырский на встрече с Бауэром попросил у НАТО боеприпасы и ПВО для ВСУ

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский на встрече с главой Военного комитета НАТО адмиралом Робом Бауэром попросил для украинской армии боеприпасы и системы противовоздушной обороны (ПВО). ОБ этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам Сырского, он проинформировал Бауэра о ситуации на фронте.

«Обсудили главные потребности сил обороны Украины. Ключевые приоритеты – боеприпасы и противовоздушная оборона. Поблагодарил коллег из НАТО за всестороннюю и последовательную поддержку Украины», — написал главком ВСУ.

До этого Бауэр говорил, что Украине необходимо провести дополнительную мобилизацию. Он считает, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нуждаются не только в вооружении, амуниции и боевых припасах, но и в живой силе.

При этом депутат Верховной рады Дмитрий Разумков говорил, что у Киева может не хватить средств для финансирования масштабной мобилизации на фоне затянувшегося конфликта.

Ранее Зеленского уличили во лжи о положении ВСУ на фронте.

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