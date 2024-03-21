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В Нижнем Новгороде наладили производство трехтонных авиабомб

МО РФ: массовое производство авиабомб ФАБ-3000 налажено в РФ с февраля 2024 года

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РИА Новости

Предприятие в Нижегородской области организовало массовое изготовление авиационных бомб ФАБ-3000. Об этом сообщает Министерство обороны России.

«Сергею Шойгу доложили, что на предприятии многократно увеличено производство авиационных бомб ФАБ-500, в два раза увеличено производство ФАБ-1500, а с февраля текущего года организовано массовое изготовление ФАБ-3000. Также расширена номенклатура производимых артиллерийских боеприпасов», — сказано в заявлении.

12 марта доктор политических наук, профессор РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин завил, что зенитно-ракетный комплекс американского производства Patriot, который стоит на вооружении украинской армии, в теории, способен сбивать мощные российские авиабомбы ФАБ-1500, оснащенные унифицированными модулями планирования и коррекции (УМПК).

До этого Business Insider писал, что российские планирующие бомбы стали причиной паники для солдат Вооруженных сил Украины.

Французский полковник Винсент Арбаретьер заявлял, что российские авиабомбы, оснащенные управляемыми модулями планирования и коррекции с трудом фиксируются украинскими средствами противовоздушной обороны и потому представляют для противника особую опасность.

Ранее сообщалось, что использование ВС РФ авиабомб ФАБ-1500 увеличило потери ВСУ.

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