На Западе назвали угрожавший США российский бомбардировщик

Российский стратегический бомбардировщик Ту-95 способен угрожать территории США из-за своей дальности полета. Об этом пишет американское издание The National Interest (TNI).

Отмечается, что дальность полета бомбардировщика обеспечивается использованием турбовинтовых двигателей вместо турбореактивных. Конструкторы Ту-95 не верили, что турбореактивные двигатели обеспечат бомбардировщику необходимую дальность полета. Турбовинтовые двигатели позволяют бомбардировщику пролетать более 12 тысяч километров.

«Советский Союз оснастил Ту-95 способностью поражать удаленные цели, фактически превратив его в стратегическую угрозу для США», — говорится в публикации.

До этого газета The Times писала, что российские умные авиабомбы — новая смертельная угроза для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее сообщалось, что Россия уничтожает дорогостоящие танки Abrams дешевыми дронами «Упырь».