Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Западе назвали угрожавший США российский бомбардировщик

TNI: стратегический бомбардировщик Ту-95 благодаря своей дальности угрожал США

close
100%
Телеграм-канал «РИА Новости»

Российский стратегический бомбардировщик Ту-95 способен угрожать территории США из-за своей дальности полета. Об этом пишет американское издание The National Interest (TNI).

Отмечается, что дальность полета бомбардировщика обеспечивается использованием турбовинтовых двигателей вместо турбореактивных. Конструкторы Ту-95 не верили, что турбореактивные двигатели обеспечат бомбардировщику необходимую дальность полета. Турбовинтовые двигатели позволяют бомбардировщику пролетать более 12 тысяч километров.

«Советский Союз оснастил Ту-95 способностью поражать удаленные цели, фактически превратив его в стратегическую угрозу для США», — говорится в публикации.

До этого газета The Times писала, что российские умные авиабомбы — новая смертельная угроза для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее сообщалось, что Россия уничтожает дорогостоящие танки Abrams дешевыми дронами «Упырь».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами