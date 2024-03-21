СМИ назвали условие сделки Европы с Россией по ядерному сдерживанию

Некоторые страны ЕС могут пойти на сделку с Россией в случае вывода ядерных сил США. Об этом пишет американский журнал Foreign Affairs.

По мнению авторов публикации, европейские страны также могут начать наращивать арсеналы ядерного вооружения при таком развитии событий.

«Вывод американских войск из НАТО может вынудить Европу принять решительные меры <...> В вопросе ядерного сдерживания некоторые европейские страны могут поспешно начать наращивать свои собственные арсеналы или заключить двусторонние договоренности с России, что создаст глубокий раскол в ЕС и будет способствовать... распространению ядерного оружия», — говорится в материале.

Отмечается, что Соединенные Штаты могут перестать оказывать Европе необходимый уровень поддержки на фоне смены поколений в руководстве страны.

До этого военный обозреватель Влад Шлепченко говорил, что Швеция едва ли долго продержится без баз НАТО.

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