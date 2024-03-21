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СМИ назвали условие сделки Европы с Россией по ядерному сдерживанию

Foreign Affairs: ЕС может пойти на сделку с Россией при выводе ядерных сил США

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Reuters

Некоторые страны ЕС могут пойти на сделку с Россией в случае вывода ядерных сил США. Об этом пишет американский журнал Foreign Affairs.

По мнению авторов публикации, европейские страны также могут начать наращивать арсеналы ядерного вооружения при таком развитии событий.

«Вывод американских войск из НАТО может вынудить Европу принять решительные меры <...> В вопросе ядерного сдерживания некоторые европейские страны могут поспешно начать наращивать свои собственные арсеналы или заключить двусторонние договоренности с России, что создаст глубокий раскол в ЕС и будет способствовать... распространению ядерного оружия», — говорится в материале.

Отмечается, что Соединенные Штаты могут перестать оказывать Европе необходимый уровень поддержки на фоне смены поколений в руководстве страны.

До этого военный обозреватель Влад Шлепченко говорил, что Швеция едва ли долго продержится без баз НАТО.

Ранее физики вычислили, где лучше всего прятаться от ядерного взрыва.

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