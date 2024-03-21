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Немецкие журналисты назвали условие для начала войны ФРГ с Россией

Compact: отправка Taurus на Украину развяжет войну между Россией и ФРГ

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Angelika Warmuth/Reuters

Поставки ракет Taurus Украине могут стать поводом для войны между ФРГ и Россией. Об этом сообщили журналисты немецкого издания Compact.

Авторы статьи со ссылкой на отставного генерала Харальда Куята отметили, что вместе с поставками ракет Taurus придется массово размещать немецких солдат на территории Украины. Также эксперт уверен, что Германия будет вынуждена отправить Вооруженным силам Украины (ВСУ) свои истребители. Таким образом обозреватели считают, что в итоге это сделает Германию участником войны, особенно в случае удара Украины по Крымскому мосту.

Журналисты предупредили, что подрыв с помощью ракет Taurus Крымского моста может спровоцировать эскалацию боевых действий на Украине. «Это будет означать, что российские ответные удары также могут быть сосредоточены на территории Германии», — отметили авторы.

По их подсчетам, в результате российских ударов могут пострадать до 2,4 млн немцев.

До этого американский журнал Military Watch писал, что ВСУ потеряли большинство своих немецких танков Leopard 2.

Ранее военный эксперт назвал уязвимые места немецких танков Leopard.

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