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В Киеве обнаружили семиметровые воронки после ракетного удара

В Киеве после ракетного удара обнаружили воронки диаметром семь метров

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Gleb Garanich/Reuters

В Киеве после ракетного удара обнаружили воронки диаметром семь метров. Военный корреспондент Юрий Котенок в Telegram-канале опубликовал фотографии последствий обстрела.

«На данный момент власти Киева сообщают о повреждении двух предприятий и трансформаторной подстанции в Подольском районе», — подписал снимки Котенок.

До этого военный аналитик Михаил Онуфриенко говорил, что в случае, если французские войска направят на Украину, они вряд ли окажутся на передовой. По его словам, вероятнее всего, их разместят на севере страны, чтобы они контролировали границу с Белоруссией.

Накануне полковник в отставке Вооруженных сил Франции Винсент Арбаретье предполагал, что французских солдат, которые могут быть направлены на Украину, разместят по Днепру или вокруг Киева.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.

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