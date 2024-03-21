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Минобороны РФ сообщило об освобождении села Тоненькое в ДНР

МО РФ: российские войска освободили село Тоненькое в ДНР

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Российские военные, задействованные в направлении от Авдеевки, освободили населенный пункт Тоненькое в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщили журналистам в Минобороны России.

«В результате слаженных действий подразделений группировки войск «Центр» на Авдеевском направлении был освобожден населенный пункт Тоненькое», — говорится в сообщении ведомства.

По данным министерства, в этом направлении Киев задействовал для боев 47-ю, 59-ю мотопехотную и 3-ю штурмовую бригады ВСУ.

До этого Минобороны РФ сообщало, что ВС РФ уничтожили пункт временной дислокации украинской ДРГ у границы России.

Также Минобороны России опубликовало кадры поражения пунктов временной дислокации диверсионно-разведывательных групп (ДРГ), действующих при поддержке ВСУ, на границе в Белгородской области.

Советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщал, что российские военные взяли под огневой контроль несколько путей снабжения украинской армии в районах сел Бердычи, Орловка и Уманское под Авдеевкой.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.

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