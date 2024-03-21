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ВСУ покинули центр Новомихайловки

Советник главы ДНР Кимаковский: ВСУ ушли с потерями из центра Новомихайловки

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ушли со своих позиций в центре Новомихайловки, села под Угледаром. Об этом сообщет ТАСС со ссылкой на советника главы Донецкой народной республики (ДНР) Игоря Кимаковского.

По словам чиновника, незадолго до отступления ВСУ российские войска нанесли по их позициям массированные удары посредством артиллерии и авиации.

«Этого натиска противник не выдержал, с потерями отошел с позиций в центре населенного пункта», — сказал Кимаковский.

13 марта ВСУ ушли из населенного пункта Невельское в регионе, оставив при этом западные гранатометы и другие виды вооружений. Кроме того, в районах сел Новомихайловка ДНР и Белогоровка ЛНР российские военные нанесли огневое поражение военнослужащим и технике 79-й десантно-штурмовой и 81-й аэромобильной бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее в Киеве обнаружили семиметровые воронки после ракетного удара.

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